Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз россиянам

Министры иностранных дел Европейского союза, встречаясь в Праге во вторник и среду, могут договориться об ужесточении выдачи виз для россиян.

Пока в Евросоюзе нет согласия по этому вопросу. Однако ожидается, что на днях начнется обсуждение более широкого запрета на туристические визы.

Предложение по запрету выдачи виз российским гражданам продвигают в основном страны из восточной части ЕС.

Чехи, председательствующие в ЕС поочередно, сами прекратили выдачу обычных виз россиянам и настаивают на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Эту идею поддерживают страны Балтии.

Дипломат ЕС заявил, что министры иностранных дел в принципе могут договориться о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, что будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы ЕС, а также столкнутся с более длительной процедурой.

Однако Германия, некоторые другие государства-члены и глава блока по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отхода для российских диссидентов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в понедельник после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, что исключения для российской оппозиции или правозащитников могут быть частью любых визовых запретов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, которые имеют общую границу с Россией, могут действовать самостоятельно, чтобы заблокировать туристов, если ЕС не согласится на общесоюзный запрет.