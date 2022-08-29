Индия может стать самой быстрорастущей экономикой мира, но ненадолго

Индия зафиксировала сильный двузначный экономический рост в последнем квартале, но экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что темпы роста упадут более чем вдвое в этом квартале и замедлятся к концу года по мере роста процентных ставок.

Третья по величине экономика Азии борется с устойчиво высокой безработицей и инфляцией, которые в течение всего года превышали верхний предел допустимого диапазона Резервного банка Индии и будут оставаться на этом уровне до конца 2022 года.

Прогнозируется, что рост в этом квартале резко замедлится до 6,2% в годовом исчислении по сравнению со средним прогнозом 15,2% во втором квартале, в основном благодаря статистическим сравнениям с прошлым годом, а не новой динамике.

В октябре-ноябре прогнозируется замедление до 4,5%. Среднее ожидание роста в 2022 году составило 7,2%.

Экономисты говорят, что устойчивые темпы роста маскируют ожидаемое замедление экономики в ближайшие месяцы.

Кунал Кунду, экономист по Индии в Societe Generale отмечает, что Индия остается самой быстрорастущей крупной экономикой, но внутреннее потребление, возможно, будет недостаточно сильным, чтобы стимулировать дальнейший рост.

Это связано с высокой безработицей, а реальная заработная плата находится на рекордно низком уровне.

Кунду отмечает, что поддерживая рост за счет инвестиций, правительство запустило только один двигатель, забыв о стимуле, который обеспечивает внутреннее потребление. Вот почему рост Индии все еще ниже допандемического тренда.