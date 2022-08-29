В США побит рекорд сплава по реке на тыкве

В Небраске 60-летний Дуэйн Хансен около 7:30 утра отправился плыть по реке Миссури от Белвью до Небраска-Сити, вдоль восточной границы штата Среднего Запада с Айовой.

Он путешествовал не на обычном судне, а на тыкве с удаленной внутренней частью. Его путешествие на 61 км заняло около 11 часов. Тыква весила 384 кг.

Фил Дэвидсон, координатор по связям с общественностью города Белвью написал в Facebook, что Хансен любит выращивать большие овощи, это его хобби.

Ему пришла в голову эта идея, когда он посетил Огайо и увидел, как другой человек пытается установить этот рекорд, который к тому времени составлял около 48 км.

Таким путешествием Дуэйн Хансен отпраздновал свое 60-летие, его день рождения был незадолго до сплава.

В документировании рекорда мужчине помогали жена, члены семьи и друзья. Некоторые из них следовали за Хансеном в лодке на случай, если произойдет что-то непредвиденное.

В соцсети сначала появилось сообщение, что Хансен побил мировой рекорд, а затем – что он завершил свое путешествие. Он добрался до Небраска-Сити.

Пост набрал более 100 000 лайков и 8 000 ретвитов в Твиттере, а также тысячи комментариев от людей со всего мира, которые поддержали Хансена и поздравляли с его достижением.