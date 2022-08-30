Лидеры Евросоюза обещают провести реформу, чтобы снизить цены на электроэнергию

Глава исполнительной власти Европейского Союза и канцлер Германии пообещали провести реформу рынка электроэнергии на континенте, чтобы помочь снизить цены на электроэнергию, которые выросли из-за резкого роста цен на газ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в своем выступлении в Бледе, Словения, что стремительный рост цен на электроэнергию сейчас обнажает ограничения нынешней структуры рынка электроэнергии.

Она отметила, что эта структура разрабатывалась в других обстоятельствах, поэтому сейчас необходима ее экстренная реформа.

Рынок электроэнергии в Европе опирается на систему приоритета качества, при которой электростанции, предлагающие самую дешевую электроэнергию, подключаются в первую очередь.

Но цены определяются последними и самыми дорогими электростанциями, которые подключаются в последнюю очередь — в настоящее время те, которые используют газ, чья цена резко возросла.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос о том, как можно перестроить европейский рынок электроэнергии, чтобы больше не приходилось терпеть эти высокие цены.

По его словам, необходимо внести структурные изменения, которые способствуют быстрому падению цен и достаточному предложению электроэнергии.

Он отметил, что существует большая готовность что-то изменить, и ему кажется, что это во многом обоюдно среди глав государств и правительств в Европе.