Минобороны России объявило о срыве наступления ВСУ на Херсон и Николаев
Российские войска предотвратили первые попытки украинских войск перейти в наступление на Херсон.
Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление Минобороны России, Вооруженные силы Украины понесли большие потери при попытке контрнаступления.
Так, сообщает издание, российские войска подбили около двадцати танков, 23 боевые машины пехоты и два боевых самолета Су-25.
Потери же украинской стороны в живой силе, по заявлению Минобороны, составляют примерно 500 человек.
"В боях были уничтожены более двух десятков украинских танков, 23 боевые машины пехоты, сбито два штурмовика Су-25 ... и другая техника. Потери со стороны противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", - приводит КП заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что наступление могло вестись по личному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.
Опубликовано: Николай Скира
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