Министерство обороны России сообщило о провале наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия предприняла попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, но понесла большие потери и вынуждена была отступить.

"В ходе боев ВСУ потеряли более 560 своих военнослужащих, 26 танков, 9 боевых бронированных машин. Сбито два штурмовика СУ-25", — сообщается в сводке.

В военном ведомстве подчеркнули, что наступление проводилось по прямому указанию Владимира Зеленского.

Ранее о начале наступления ВСУ сообщало информационное агентство Reuters.