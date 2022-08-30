Министерство обороны России сообщило о провале наступления ВСУ
Министерство обороны России сообщило о провале наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.
Министерство обороны России сообщило, что украинская армия предприняла попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, но понесла большие потери и вынуждена была отступить.
"В ходе боев ВСУ потеряли более 560 своих военнослужащих, 26 танков, 9 боевых бронированных машин. Сбито два штурмовика СУ-25", — сообщается в сводке.
В военном ведомстве подчеркнули, что наступление проводилось по прямому указанию Владимира Зеленского.
Ранее о начале наступления ВСУ сообщало информационное агентство Reuters.
Опубликовано: Максим Алексеев
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