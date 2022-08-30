Минобороны РФ: Российские войска отбили контранаступление ВСУ под Херсоном
Вооруженные силы России смогли отбить атаку украинских войск в районе Херсона и Николаева.
Российское оборонное ведомство заявило о том, что войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины в направлении Херсона и Николаева.
Об этом сообщило издание "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление Минобороны Российской Федерации.
В ходе неудачного, по сообщению российской стороны, наступления, ВСУ потеряли около 560 человек личного состава, в районе 20 танков и столько же боевых машин пехоты.
"В боях были уничтожены более двух десятков украинских танков, 23 боевые машины пехоты ... сбито два штурмовика Су-25 ... и другая техника. Потери со стороны противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", - заявили в Минобороны.
В ведомстве заявили, что украинские войска пошли в атаку по приказу президента Зеленского.
Опубликовано: Николай Скира
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