Китай потребовал от США отказаться от поставок оружия на Тайвань
Официальный представитель посольства КНР в США призвал Вашингтон прекратить поставлять оружие на остров.
Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне призывает власти Соединенных Штатов отказаться от поставок оружия на Тайвань, для избежания дальнейшей эскалации конфликта.
Озабоченность дипломата связанна с тем, что президент Джо Байден принял решение обратиться к конгрессу США с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов.
"Продавая оружие Тайваню, США серьёзно нарушают ранее достигнутые договоренности и принципы "одного Китая". Такие действия подрывают китайско-американские отношения и ведут к усилению напряженности в регионе", — заявил дипломат.
Лю Пэньюй потребовал от Вашингтон немедленно свернуть все взаимоотношения с Тайбэем в военной сфере и прекратить создавать условия для эскалации конфликта в Тайваньском проливе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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