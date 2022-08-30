Китай потребовал от США отказаться от поставок оружия на Тайвань

Официальный представитель посольства КНР в США призвал Вашингтон прекратить поставлять оружие на остров.

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне призывает власти Соединенных Штатов отказаться от поставок оружия на Тайвань, для избежания дальнейшей эскалации конфликта.

Озабоченность дипломата связанна с тем, что президент Джо Байден принял решение обратиться к конгрессу США с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов.

"Продавая оружие Тайваню, США серьёзно нарушают ранее достигнутые договоренности и принципы "одного Китая". Такие действия подрывают китайско-американские отношения и ведут к усилению напряженности в регионе", — заявил дипломат.

Лю Пэньюй потребовал от Вашингтон немедленно свернуть все взаимоотношения с Тайбэем в военной сфере и прекратить создавать условия для эскалации конфликта в Тайваньском проливе.