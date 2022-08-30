Эксперт прокомментировал идею Шольца об отказе от права вето в ЕС

Эксперт Гусев считает, что Евросоюз непременно начнет распадаться из-за гегемонии более успешных государств.

Политолог Александр Гусев прокомментировал инициативу Шольца привести механизм принятия решений в ЕС от права вето к принципу большинства.

Такая политика не позволит членам ЕС чувствовать себя правомочными при принятии общих решений, считает эксперт.

Лидеры государств, как, к примеру, Венгрии, уже задумались о целесообразности нахождения в составе 27-ми. Об этом свидетельствуют заявления премьер-министра страны Орбана на фоне санкций против РФ.