В статье, известного американского обозревателя The Hill журналист Харлан Ульман поделился мнением, что Украине необходимо завершить наступательные операции, если она хочет продолжить самостоятельное существование.

В противном случае она может исчезнуть как независимое государство.

Также журналист заявляет, что существует альтернативный вариант прервать данный конфликт - провести переговоры, неважно в какой форме, потому что Владимир Путин всегда выступает за адекватные принятия решения, а Зеленский должен понять, что это в его интересах.

Публикатор признает, что российский президент, как здравомыслящий руководитель больше согласится с приведенными аргументами, чем его оппонент,