The Hill: Зеленский обязан пойти на переговоры, если он хочет спасти Украину
В статье, известного американского обозревателя The Hill журналист Харлан Ульман поделился мнением, что Украине необходимо завершить наступательные операции, если она хочет продолжить самостоятельное существование.
В противном случае она может исчезнуть как независимое государство.
Также журналист заявляет, что существует альтернативный вариант прервать данный конфликт - провести переговоры, неважно в какой форме, потому что Владимир Путин всегда выступает за адекватные принятия решения, а Зеленский должен понять, что это в его интересах.
Публикатор признает, что российский президент, как здравомыслящий руководитель больше согласится с приведенными аргументами, чем его оппонент,
Опубликовано: Силивончик Алина
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