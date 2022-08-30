The Hill: Зеленский обязан пойти на переговоры, если он хочет спасти Украину

В статье, известного американского обозревателя The Hill  журналист Харлан Ульман поделился мнением, что Украине необходимо завершить наступательные операции, если она хочет продолжить самостоятельное существование.

В противном случае она может исчезнуть как независимое государство.

Также журналист заявляет, что существует альтернативный вариант прервать данный конфликт - провести переговоры, неважно в какой форме, потому что Владимир Путин всегда выступает за адекватные принятия решения, а Зеленский должен понять, что это в его интересах.

Публикатор признает, что российский президент, как здравомыслящий руководитель больше согласится с приведенными аргументами, чем его оппонент,

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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