Россияне массово отказываются от поездок в Сочи в обмен на Дагестан

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что 18% российских туристов отправились на отдых в Дагестан вместо «классического» варианта отечественного отдыха в Сочи.

Алексан Мкртчян отметил, что путешественники променяли «олимпийскую столицу» на Дагестан из-за более приятных цен. Причем это касается не только непосредственного отдыха (заселения в гостиницы, трансфера, перелета, питания), но и стоимости местных товаров.

В среднем отдых в Дагестане россиянину обходится на 30% дешевле, чем в Сочи или любом другом российском курортном городе. Кроме того, Дагестан исторически пользуется популярностью благодаря доступному аэропорту и теплому Каспийскому морю.

Ранее сообщалось, что в Дагестане планируют построить курорт-аналог Сочи. В качестве предварительной площадки выбрано побережье Каспийского моря, где может появится комплекс на 30 тысяч гостиничных номеров.

Рассматриваются также варианты постройки отелей и других туристических сооружений вблизи гор и в гористой местности, однако площадки для застройки еще не выбраны. Отмечается, что Дагестан набирает популярность как направление для российских туристов уже несколько лет, однако пока развития инфраструктуры в массовом порядке не проходило.