Турецкая авторитетная газета Yeni Safak сообщает, что американские компании, которые ушли из России, усердно ищут способы обойти санкции и продолжить торговать с Россией.

Есть предположение, что проще всего осуществить тайную торговлю через Турцию. Именно поэтому в США буквально требуют снять санкции с турецких компаний и вести совместный бизнес в обмен на приличные комиссионные. При этом предложений от американских компаний и правительству своей страны, и турецким коллегам, становиться все больше.

Главные товары, которые необходимы американским компания — нефть, драгоценные металлы, железо и сталь. Кроме того, американцев интересует российские нефтехимические продукты и удобрения (вместе с неорганическими химическими веществами).

США испытывают большой дефицит ряда товаров несмотря на якобы «стабильную экономику». Проблема в том, что многие крупные компании США оставили Россию с огромными инвестициями, логистическими центрами, коммерческими офисами и понесли миллиардные убытки, что вынудило их уйти с мирового рынка. Большая часть из почти 5000 американских компаний, работающих в России, не просто покинули российские офисы, но и фактически «выпали» из мировой торговли.

Примечательно, что заместитель министра финансов США Адейемо утверждал, что это «Россия пытается обойти западные санкции через Турцию», однако на деле картинка получилась совершенно другой. Это западные компании пытаются продолжить работать с Россией.

При этом в такой схеме нет ничего нового. Так, позиция США по Ирану практически однозначна — никакой торговли и минимальное количество взаимосвязей (на Иране много лет лежит эмбарго). Тем не менее, Иран продолжает торговать на рынках Европы, стран Персидского залива и даже США, а американское правительство делает вид, что просто не замечает этого.