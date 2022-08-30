Rzeczpospolita: Польша признала серьезные последствия антироссийских санкций
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна «в полной мере ощущает на себе последствия антироссийских санкций».
Михал Дворчик подчеркнул, что ситуация сложная не только в Польше, но и в других странах Европейского союза. Главными проблемами сейчас являются инфляция, рост стоимости энергоносителей, вопросы по восстановлению Украины, а также сроки окончания российской специальной военной операции.
Дворчик отметил, что негативное влияние антироссийский санкций «уже ощущается в полной мере», поэтому в конце августа пройдет внеочередное обсуждение бюджета на собрании Совета министров.
При этом Михал Дворчик считает, что нельзя останавливать санкционное давление, так как «оно, с одной стороны, наносит удар по России и является единственным способом преломить ее политику». Однако чиновник признал, что, «с другой стороны, эти санкции и последствия от них ощущают все страны, которые в них участвуют».
Ранее некоторые политики и чиновники Польши открыто заявили, что Европу ждет крах энергетического рынка из-за антироссийских санкций. Конкретно польский рынок угля рушится из-за решения правительства страны ввести эмбарго на импорт российского топлива и «зеленой энергетической политики» всего ЕС.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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