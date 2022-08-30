Лукашенко рассказал о сложных отношениях белорусского народа и государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отношениях белорусов и государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об отношениях между государством и белорусским народом.
По словам белорусского лидера, в Беларуси после развала Советского Союза складывается сложная система взаимодействия власти и народа.
"Время идёт. В современной Беларуси, в отличие от БССР, складывается уже не однопартийная, а более сложная конфигурация взаимодействия государства и гражданского общества", - заявил Лукашенко.
В Беларуси складываются новые организации, которые решают задачи, значимые для общества.
Опубликовано: Николай Скира
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