Олаф Шольц сказал, что Румыния, Хорватия и Болгария могут быть членами Шенгенской зоны
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Румыния, Хорватия и Болгария полностью подходят в качестве участников для вступления в Шенгенскую зону, сообщает Reuters.
Он сказал, что будет "работать над тем, чтобы они стали полноправными членами".
В середине июня этого года во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом французский лидер Эммануэль Макрон также подтвердил поддержку своей страной вступления Румынии в Шенген и заявил, что "Франция поддерживает Румынию".
Кроме того, ранее в этом месяце премьер-министр Румынии Николае Чука заявил, что ожидает, что страна получит право на въезд в Шенгенскую зону ЕС без паспортов до конца года.
Европейская комиссия и Европейский парламент также рекомендовали Румынии вступить в Шенгенскую зону.
Опубликовано: Силивончик Алина
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