Олаф Шольц сказал, что Румыния, Хорватия и Болгария могут быть членами Шенгенской зоны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Румыния, Хорватия и Болгария полностью подходят в качестве участников для вступления в Шенгенскую зону, сообщает Reuters.

Он сказал, что будет "работать над тем, чтобы они стали полноправными членами".

В середине июня этого года во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом французский лидер Эммануэль Макрон также подтвердил поддержку своей страной вступления Румынии в Шенген и заявил, что "Франция поддерживает Румынию".

Кроме того, ранее в этом месяце премьер-министр Румынии Николае Чука заявил, что ожидает, что страна получит право на въезд в Шенгенскую зону ЕС без паспортов до конца года.

Европейская комиссия и Европейский парламент также рекомендовали Румынии вступить в Шенгенскую зону.