Российские солдаты ликвидировали более ста бойцов «Кракена» и иностранных наёмников ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими военными более ста бойцов «Кракена» и иностранных наёмников ВСУ в Константиновке.

Во вторник, 30 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства доложил об уничтожении служащими Вооружённых сил России более ста бойцов «Иностранного легиона» и «Кракена» в ДНР.

Конашенков добавил, что в результате высокоточного удара российских военнослужащих по пунктам временного базирования нацбатальона «Кракен» и иностранных наёмников ВСУ в районе города Константиновка также были уничтожены семь единиц военной техники украинских формирований.