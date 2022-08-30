Российские солдаты ликвидировали более ста бойцов «Кракена» и иностранных наёмников ВСУ
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими военными более ста бойцов «Кракена» и иностранных наёмников ВСУ в Константиновке.
Во вторник, 30 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства доложил об уничтожении служащими Вооружённых сил России более ста бойцов «Иностранного легиона» и «Кракена» в ДНР.
Конашенков добавил, что в результате высокоточного удара российских военнослужащих по пунктам временного базирования нацбатальона «Кракен» и иностранных наёмников ВСУ в районе города Константиновка также были уничтожены семь единиц военной техники украинских формирований.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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