Bloomberg: Индия и Китай запросили больше иракской нефти

Правительства Индии и Китая запросили у государственной нефтяной компании Ирака SOMO увеличить поставки «черного золота». Напомним, Ирак является второй по величине производитель ОПЕК.

По данным Bloomberg, увеличить поставки иракской нефти запросили и другие азиатские страны. При этом Азия и так является крупнейшим рынком сбыта нефти и нефтепродуктов для производителей на Ближнем Востоке, поэтому запросы об увеличении поставок выглядят достаточно странно.

Не так давно Ирак на рынке нефти потеснила Россия, поэтому по большому счету удовлетворить запрос об увеличении поставок иракской нефти выгодно. Тем не менее, российская нефть продается с большой скидкой в ожидании нового восьмого пакета санкций от ЕС.

Официальный Багдад заявил, что работает над увеличением экспорта нефти и поиском новых покупателей на регулярной основе. Так, государственная нефтяная компания SOMO намерена увеличить поставки нефти за границу до 3,35 миллионов баррелей в сутки (в июле цифра поставок равнялась 3,2 миллионам баррелей в сутки).

Доля иракской нефти на рынке Европы сегодня составляет до 20%. Если Европа пойдет до конца с санкциями против России, то доля нефти из Ирака на европейском рынке может вырасти до 40% уже к концу этого года. Известно, что для предварительной договоренности иракская делегация отправится в Германию на следующей недели.