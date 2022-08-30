МИД Германии заявил о приостановке облегченного визового режима с Россией

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкая сторона приостанавливает облегченный визовый режим с Российской Федерацией.

Анналена Бербок отметила, что соглашение об облеченном визовом режиме между Германией и Российской Федерацией перестает действовать с сегодняшнего дня, 30 августа 2022 года.

Ранее в МИД Нидерландов выступили за запрет на выдачи шенгенских туристических виз для граждан России. По мнению главы ведомства, российские туристы больше не присутствуют в Европе, поэтому им в принципе не нужны шенгенские визы.

При этом в Нидерландах считают, что определенные ограничения должны действовать и на другие типы виз для россиян, в том числе учебные, для посещения родственников, для беженцев или долгосрочного проживания (аналог вида на жительство).

Тем не менее, в Германии и Франции раскритиковали такие предложения и выступили против запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России. Главные экономики Европейского союза призвали остальные страны континента подумать «о разумных способах использования виз как важного рычага влияния».

Ожидается, что 31 августа 2022 года, главы МИД ЕС обсудят возможность изменения Шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам. Сейчас визовый кодекс стран Европейского союза не позволяет прекратить выдачу виз по национальному признаку.