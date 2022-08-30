Уоррен Баффет: Когда родители рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку

В возрасте 6 лет он покупал большие пачки бутылок ,мелким оптом от кока-колы и выгодно продавал их своим соседям.

Моим большим вдохновением был мой отец, - сказал Баффет в 2013 году.

- Я научился у него некоторым хорошим привычкам. Экономия была, наверное, самым большим уроком, который он мне преподал ».

Время играет важную роль

Согласно исследованию Кембриджского университета, ребенок в возрасте 3-4 лет способен понимать основные понятия, связанные с финансами. К 7 годам большинство детей начинают понимать разные привычки, связанные с финансовым будущим (сбережения, инвестирование).

«Большинство родителей осознают важность обучения ребенка тому, как зарабатывать деньги», - говорит Баффет. Однако есть разница между осознанием и практикой.

Согласно опросу Т. Роу Прайс 2018 года, только 4% опрошенных родителей говорили со своими детьми о финансах в возрасте до пяти лет. 30% обсуждали эту тему со своими детьми в возрасте до 15 лет, и только в 14% случаев они признались, что вообще не брали деньги с детьми в интервью.

Чему Баффет учил своих детей?

В 2011 году Уоррен Баффет участвовал в создании мультсериала под названием «Тайный клуб миллионеров», который состоит из 26 частей, в каждой из которых дети могут узнать что-то о работе с финансами. «Я научил своих детей именно тому, чему научится зритель« Клуба секретных миллионеров », - сказал Баффет. «Это простые уроки о бизнесе и жизни».

Вот четыре важных идеи из этой серии:

1. Как мыслить гибко

Цель этого урока - объяснить детям, что даже если что-то пойдет не так с первой попытки, не нужно сдаваться. Умение творчески и нестандартно мыслить станет для ребенка огромным преимуществом в будущем, что позволит ему лучше решать задачи.

2. Как начать экономить

Как однажды сказал Бенджамин Франклин, «спасенный - это копейка, заработанная копейкой». Это идея попробовать одну из частей сериала пройти мимо ребенка-зрителя и Уоррена Баффета. Он объясняет, что для успешных сбережений важно различать то, что человек хочет, и то, что ему действительно нужно

3. Как отличить цену от стоимости

Мы все поддались желанию что-то купить только потому, что это брендировано. В современном мире, например, может быть трудно найти одежду, которая продается по цене, соответствующей ее истинной стоимости. Вот почему Баффет пытается объяснить детям, как следить за проделками трейдеров и как оценивать реальную ценность продукта.

4. Как принимать правильные решения

Чем раньше ребенок узнает, что сегодняшнее решение повлияет на его жизнь завтра, тем лучше. В результате он не будет принимать решения легкомысленно и сможет определить, какие из них требуют большего внимания.

Никогда не рано

Выработка здоровых привычек управления деньгами - очень важная вещь для будущего вашего ребенка. «Никогда не бывает слишком рано», - сказал Уоррен Баффет Yahoo Finance.

«Будь то стоимость одного доллара, разница между желаниями и потребностями или важность экономии - все это концепции, с которыми ребенок сталкивается в молодом возрасте. Вот почему так важно объяснить ему их как можно скорее доступным языком ».