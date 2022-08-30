«Северный поток» остановится с утра 31 августа до утра 3 сентября

«Газпром» рассказал о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с утра 31 августа до 3 сентября.

Во вторник, 30 августа 2022 года, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» анонсировала временную приостановку транзита сжиженного природного газа по «Северному потоку».

Отмечается, что транзит «голубого топлива» из России в Германию по магистральному трубопроводу «Северныый поток» приостановится с завтрашнего дня и возобновится 3 сентября после проведения планового ремонта компрессионной станции «Портовая».