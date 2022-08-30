Sohu: новый стратегический комплекс «Сармат» испугал военное сообщество США
Новое оружие президента России Владимира Путина запугало и заинтересовало военные круга США.
Новинки военного вооружения в России поистине удивляют все страны мира. Сейчас была презентована новая модель - "Самрат", которая поставила в расплох всю власть США. Такую информацию предоставили специалисты из Китая.
США уже издавна боролась с Россией в гонке вооружений. Теперь американские военные планируют произвести замену устаревающих ракетх Minuteman III. Однако таким оружием Россия в значительной степени опрежает своих врагов.
Он описывается как боевая система, ракеты которой не могут перехватить даже самые современные системы противоракетной обороны”.
Опубликовано: Солонович Алина
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