Sohu: новый стратегический комплекс «Сармат» испугал военное сообщество США

Новое оружие президента России Владимира Путина запугало и заинтересовало военные круга США.

Новинки военного вооружения в России поистине удивляют все страны мира. Сейчас была презентована новая модель - "Самрат", которая поставила в расплох всю власть США. Такую информацию предоставили специалисты из Китая.

США уже издавна боролась с Россией в гонке вооружений. Теперь американские военные планируют произвести замену устаревающих ракетх Minuteman III. Однако таким оружием Россия в значительной степени опрежает своих врагов.

Он описывается как боевая система, ракеты которой не могут перехватить даже самые современные системы противоракетной обороны”.