ВСУ выпустили 17 снарядов из американских гаубиц М777 по Запорожской АЭС

В ВГА Запорожской области заявили, что украинские военные выпустили 17 снарядов из американских гаубиц М777 по ЗАЭС.

Во вторник ночью, 30 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговов в своём Telegram-канале рассказал, что ВСУ вновь открыли огонь по прибрежной зоне города Энергодара.

Рогов уточнил, что украинские бойцы выпустили семнадцать артиллерийских снарядов предположительно из американских гаубиц M777 по Запорожской атомной электростанции и прилегающей к ней прибрежной территории.