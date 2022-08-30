ВСУ выпустили 17 снарядов из американских гаубиц М777 по Запорожской АЭС
В ВГА Запорожской области заявили, что украинские военные выпустили 17 снарядов из американских гаубиц М777 по ЗАЭС.
Во вторник ночью, 30 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Роговов в своём Telegram-канале рассказал, что ВСУ вновь открыли огонь по прибрежной зоне города Энергодара.
Рогов уточнил, что украинские бойцы выпустили семнадцать артиллерийских снарядов предположительно из американских гаубиц M777 по Запорожской атомной электростанции и прилегающей к ней прибрежной территории.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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