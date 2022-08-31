Президент Ирана назвал условие, при котором ядерная сделка не состоится

Президент Ирана предупредил, что любая дорожная карта по восстановлению разорванной ядерной сделки Тегерана с мировыми державами должна предусматривать прекращение международными инспекторами своих расследований.

Речь идет о расследовании искусственных частиц урана, обнаруженных на незаявленных объектах в стране.

Международное агентство по атомной энергии в течение многих лет добивалось от Ирана ответов на вопросы о техногенных частицах урана, обнаруженных на незаявленных объектах.

Спецслужбы США, западных стран и МАГАТЭ заявили, что Иран осуществлял организованную программу создания ядерного оружия до 2003 года. Иран долгое время отрицал, что когда-либо стремился к ядерному оружию.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран обязан объяснить наличие радиоактивных следов и предоставить гарантии того, что они не используются в рамках программы создания ядерного оружия.

В июне Совет управляющих МАГАТЭ подверг Иран критике за то, что он не ответил на вопросы об объектах к удовлетворению инспекторов.

В соответствии с ядерной сделкой 2015 года Тегеран может обогащать уран до 3,67%, сохраняя при этом запасы урана в 300 кг (660 фунтов) под постоянным контролем камер наблюдения МАГАТЭ и инспекторов.

По последним публичным подсчетам МАГАТЭ, в Иране имеется около 3800 кг обогащенного урана. Экспертов по непрофилированию больше беспокоит тот факт, что сейчас Иран обогащает уран до чистоты 60% — уровня, которого он никогда не достигал раньше.