В Калифорнии резко уменьшилась продолжительность жизни, специалисты называют две причины

Средняя продолжительность жизни калифорнийцев резко снизилась за последний год, согласно новым данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

В прошлом году Калифорния заняла второе место по продолжительности жизни в стране после Гавайев.

В то время как Гавайи заняли первое место в отчете этого года со средней продолжительностью жизни 80,7 лет, Калифорния опустилась на четвертое место вместе с Массачусетсом и Нью-Гэмпширом с новым средним показателем 79 лет.

У женщин в Калифорнии ожидаемая продолжительность жизни составляет 82 года, у мужчин – 76 лет для мужчин, по сравнению с 78 годами в отчете за предыдущий год.

Согласно информационной панели COVID-19 в Калифорнии, в штате зарегистрировано 94 047 смертей от COVID , и, по данным CDC, вирус является третьей по значимости причиной смерти в штате.

Еще одним фактором, который играет роль в снижении ожидаемой продолжительности жизни по всей стране, является рост «непреднамеренных травм», в основном в результате передозировки наркотиков.

В 2021 году в США зафиксировано 107 622 случая передозировки наркотиков. Это на 15% больше, чем в 2020 году.

Синтетические опиоиды, в первую очередь фентанил, стали причиной 71 238 смертей — основной причиной смертности, связанной с наркотиками.