Как отреагировали на смерть Горбачева политики в разных странах мира

Память об этом незаурядном политике сохранили многие его коллеги и последователи во всем мире.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Горбачева «великим государственным деятелем».

«Германия остается с ним в благодарность за его решающий вклад в единство Германии, в знак уважения к его мужеству в открытии демократии и в наведении мостов между Востоком и Западом, а также в память о его великом видении общего и мирного европейского дома», — сказал Штайнмайер.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он проложил путь к свободной Европе... Мы не забудем это наследие».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш писал, что Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. «Мир потерял выдающегося лидера, убежденного многосторонника и неутомимого борца за мир», -отметил Гутерриш.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воздал должное историческому наследию Горбачева.

«Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, положив конец холодной войне мирным путем», — написал Джонсон в Twitter. Он также противопоставил Горбачева президенту России Владимиру Путину.

Джонсон при этом обвинил Москву в разрушении наследия бывшего советского лидера войной на Украине.

«Горбачев был одним из тех людей, которые изменили мир, и, без сомнения, к лучшему», — сказал Джонсон журналистам в Лондоне в среду утром, - «Я обеспокоен тем, что нынешнее руководство в Москве хочет уничтожить наследие Михаила Горбачева».

Президент США Джо Байден охарактеризовал Горбачева как дальновидного политика, сделавшего мир более безопасным.

«Михаил Горбачев был человеком исключительного видения, — сказал Байден. – «Как лидер Советского Союза, он работал с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов обеих стран».

По словам Байдена, в своей стране Горбачев начал «демократические реформы после десятилетий жестоких политических репрессий». Он не рассматривал гласность и перестройку, открытость и преобразования «просто как лозунги», а понимал их как путь вперед для народа Советского Союза «после стольких лет изоляции и лишений».

«Это были действия лидера, которого редко замечают — человек с воображением, способным увидеть другое будущее, и мужеством рискнуть всей своей карьерой ради его достижения», — сказал Байден, - «Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира». Макрон написал в Twitter, что его решение открыло россиянам «путь к свободе». «Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», - написал Макрон.

Президент Израиля Изхак Херцог назвал Горбачева «одной из самых неординарных личностей 20 века».

«Он был смелым и дальновидным лидером, который изменил наш мир способами, которые раньше считались немыслимыми», — сказал Херцог.

«Я горжусь тем, что встретил его во время его визита в Израиль в 1992 году», — сказал он и выразил соболезнования семье и друзьям Горбачева.