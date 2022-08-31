Обнаруженная на глубине: невероятная рыба с прозрачной головой

В тенистой сумеречной зоне океана, на глубине от 600 до 800 метров под поверхностью, водятся рыбы, которые смотрят вверх сквозь свои прозрачные головы глазами, похожими на завораживающие изумрудные шары.

Эти купола представляют собой огромные сферические линзы, которые сидят на паре длинных серебристых глазных трубок – отсюда и ее общее название - бочкообразная рыба (Macropinna microstoma).

Зеленый оттенок (который на самом деле происходит от желтого пигмента) действует как своего рода солнцезащитные очки, помогающие им выслеживать свою добычу. В открытых водах глубокого океана негде спрятаться, и у многих животных, живущих здесь, есть светящиеся животы, которые маскируют их силуэт и защищают их – биолюминесцентную добычу трудно заметить в тусклом голубом солнечном свете, падающем вниз. Но баррели на шаг впереди.

Их глазной пигмент позволяет рыбам различать солнечный свет и биолюминесценцию, говорит Брюс Робисон, глубоководный биолог из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в Калифорнии. Это помогает баррелиям получить четкое представление о животных, пытающихся стереть свои тени.