Reuters: в воздухе на территории Финляндии обнаружены радиоактивные изотопы

Информационное агенство Reuters сообщило, что небольшое количество радиоактивных изотопов обнаружены в пробах воздуха некоторых регионов Финляндии.

Речь идет о населенном пункте Котке на юго-востоке Финляндии. Информацию подтвердил Центр радиационное безопасности страны. Отмечается, что обнаруженная активность «не имеет влияния на состояние окружающей среды или на человеческое здоровье».

В центре считают, что концентрация радиоактивных изотопов крайне низкая, чтобы иметь способность как-то повлиять на людей, проживающих в регионе. Тем не менее, исследования будут проводится и дальше, для избежания непредвиденных инцидентов.

Центр радиационное безопасности Финляндии пояснил, что небольшие выбросы циркония и ниобия действительно могут попадать в воздух без каких-то серьезных аварий на атомных объектах. Например, из топлива атомных электростанций во время их технического обслуживания.

Однако, если говорить конкретно о городе Котке, то источник выброса радиации в регионе остался неизвестным. Финляндия, Швеция и Россия — самые крупные по количеству электростанций регионы вблизи финского населенного пункта.