Франция заявляет, что сможет пережить зиму, несмотря на то, что Россия перекрывает газовые потоки

Франция заявила, что национальные хранилища природного газа будут заполнены примерно через две недели, что позволит стране пережить предстоящую зиму, даже если Россия закрутит гайку на поставках топлива.

”Как мы и ожидали, Россия использует газ в качестве манипулирования", - заявила в среду министр энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер. “Франция готовилась к этому сценарию с весны: заполнение газовых хранилищ достигнет своего максимума примерно через две недели”.

Европа сталкивается с худшим энергетическим кризисом за последние 50 лет, поскольку сокращение поставок из России в сочетании с беспрецедентным падением доступности атомных электростанций Electricite de France SA приводит к резкому росту цен на электроэнергию и газ по всему континенту. Трехдневная остановка газопровода "Северный поток" началась в среду, и широко распространены опасения, что Москва найдет еще один предлог для ограничения поставок по мере приближения зимы.