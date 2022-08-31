Кушанашвили заявил, что Пугачева обошла своих оппонентов
Возвращение культовой певицы в Россию вызвал огромный резонанс, по этому поводу высказались многие знаменитости и поклонники звезды.
Резонансную тему решил затронуть и 52-летний Отар Кушанашвили, сообщает Космополитен.
«Я не сомневался, что Пугачева окажется умнее и сильнее своих несуразных оппонентов, - заявил светский журналист. - Понятно, что "народническое" хамство в сторону певицы и особенно в адрес ее благоверного - "тарифицированное" хамство. Что в казусе Аллы Борисовны важно — она не надувает щек (хотя могла бы). Ее ответ миру, который поворачивается спиной к ветеранам, - покорно-непокорный оптимизм».
Кушанашвили отметил, что Примадонна - это видавший виды боец. Телеведущий не сомневается, что певица может развести полюса добра и зла, причем с почти догматической показательностью. Отар сравнил Пугачеву с другими эмигрировавшими музыкантами.
«Это не Макаревич, и даже не Борис Гребенщиков, — почеркнул журналист. — Алла Борисовна - олицетворение страны, которая живет в парадигме "люблю – ненавижу". Она не уезжала, она отлучалась».
Кушанашвили также вспомнил слова легенды сцены о желании "навести порядок головах". Ведущий уверен, что Пугачева этим точно не будет заниматься. По словам Отара, она сказала это просто для красного словца.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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