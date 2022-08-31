Reuters: Олаф Шольц: немцы в неотъемлемом долгу перед Горбачевым

Немецкий лидер Олаф Шольц высказал слова соболезновани и отметил, что народ Германии находится в долгу перед этим великим человеком.

“Михаила Горбачева не стало. Эта ушла большая часть эпохи, которая построила будущее для современной жизни. Для всех он останется как смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Он никогда не боялся высказать свое мнение напрямую, потому что знал, что его мнение всегда будет учтено”, – написал Шольц на своей странице в Twitter.

Также Шольц отметил, что Горбачев на своей родине так и не получил достойного уважения, которого он заслуживал, как никто другой, однако Германия склоняет голову перед великим и смелым человеком.