Reuters: Олаф Шольц: немцы в неотъемлемом долгу перед Горбачевым
Немецкий лидер Олаф Шольц высказал слова соболезновани и отметил, что народ Германии находится в долгу перед этим великим человеком.
“Михаила Горбачева не стало. Эта ушла большая часть эпохи, которая построила будущее для современной жизни. Для всех он останется как смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Он никогда не боялся высказать свое мнение напрямую, потому что знал, что его мнение всегда будет учтено”, – написал Шольц на своей странице в Twitter.
Также Шольц отметил, что Горбачев на своей родине так и не получил достойного уважения, которого он заслуживал, как никто другой, однако Германия склоняет голову перед великим и смелым человеком.
Опубликовано: Силивончик Алина
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