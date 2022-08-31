Украина обвинила Россию в срыве посещения комиссии МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить миссию МАГАТЭ пройти через Крым и части Луганской и Донецкой областей, временно оккупированных московскими войсками.

Другой старший советник президента Андрей Ермак заявил, что Россия намеревалась заставить команду ООН пройти через Крым и части Луганской и Донецкой областей, временно оккупированных московскими войсками.

“Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая район вблизи атомной электростанции”, - сказал он.

Зеленский также заявил, что Россия “не прекращает провокаций именно в тех направлениях, с которых миссия должна прибыть на станцию”.

Оккупанты не покинули завод, они продолжают обстрелы и не выводят оружие и боеприпасы с территории. Они запугивают наш персонал. Риск ядерной катастрофы из-за действий России не уменьшается ни на час”, - добавил он.

“Необходима немедленная и полная демилитаризация в Запорожье”.