Украина обвинила Россию в срыве посещения комиссии МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается заставить миссию МАГАТЭ пройти через Крым и части Луганской и Донецкой областей, временно оккупированных московскими войсками.
Другой старший советник президента Андрей Ермак заявил, что Россия намеревалась заставить команду ООН пройти через Крым и части Луганской и Донецкой областей, временно оккупированных московскими войсками.
“Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая район вблизи атомной электростанции”, - сказал он.
Зеленский также заявил, что Россия “не прекращает провокаций именно в тех направлениях, с которых миссия должна прибыть на станцию”.
Оккупанты не покинули завод, они продолжают обстрелы и не выводят оружие и боеприпасы с территории. Они запугивают наш персонал. Риск ядерной катастрофы из-за действий России не уменьшается ни на час”, - добавил он.
“Необходима немедленная и полная демилитаризация в Запорожье”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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