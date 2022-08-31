Postimee: почти 30 компаний Эстонии просят разрешение на ведение нефтяного бизнеса с Россией

Эстонское издание Postimee сообщило, что 28 компаний страны попросили правительственное разрешение на ведение нефтяного бизнеса с Россией, который стал невозможен из-за санкций ЕС.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовал весь список компаний, которые желают работать с Россией в нефтяной сфере. Он отметил, что такая публикация не может нарушать коммерческую тайну и законодательство Эстонии, поэтому информация может быть открыта для общественности.

Урмас Рейнсалу подчеркнул, что общественность Эстонии заинтересована в информации и компаниях, которые запросили исключения на переходный санкционный период для продолжения торговли нефтью и нефтепродуктами с Российской Федерацией.

Примечательно, что среди таких компаний не только частные представители бизнеса, но и государственная железнодорожная корпорация Эстонии Operail AS. Также, в список вошел очень крупный бизнеса, такие компании как Flexoil O, United Stream O и Baltic Marine Bunker AS.

В апреле 2022 года правительство Эстонии одобрило запрет на государственные закупки у российских компаний и физических лиц. В середине августа министр государственного управления Риина Солман анонсировала полное расторжение заключенных с российскими компаниями договоров о государственных закупках к 10 октябрю 2022 года.