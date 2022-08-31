Bloomberg: Эдинбург извинится за роль в работорговле
Эдинбург станет последним шотландским городом, который извинится за свою роль в работорговле.
Члены совета единогласно приняли все 10 рекомендаций обзорной группы, изучавшей его колониальное наследие.
Они включали публичное признание "прошлой роли города в поддержании рабства и колониализма" и принесение извинений людям, которые пострадали.
Статуи, памятники и названия улиц будут сохранены, но "представлены заново", чтобы объяснить их историческое значение.
Это последовало за аналогичным шагом Глазго в марте, в то время как другие города Великобритании, такие как Ливерпуль и Лондон, ранее принесли официальные извинения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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