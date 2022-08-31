Bloomberg: Эдинбург извинится за роль в работорговле

Эдинбург станет последним шотландским городом, который извинится за свою роль в работорговле.

Члены совета единогласно приняли все 10 рекомендаций обзорной группы, изучавшей его колониальное наследие.

Они включали публичное признание "прошлой роли города в поддержании рабства и колониализма" и принесение извинений людям, которые пострадали.

Статуи, памятники и названия улиц будут сохранены, но "представлены заново", чтобы объяснить их историческое значение.

Это последовало за аналогичным шагом Глазго в марте, в то время как другие города Великобритании, такие как Ливерпуль и Лондон, ранее принесли официальные извинения.