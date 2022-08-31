Минобороны РФ: попытка контратаки стоила Киеву 1,7 тысячи убитых солдат ВСУ за двое суток
В Минобороны РФ рассказали о последствиях очередной провальной попытки контратаки ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.
31 августа российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России доложил, что новая попытка Киева совершить контратаку на Николаево-Криворожском и других направлениях обернулась потерями 1700 единиц личного состава для Вооружённых сил Украины за минувшие два дня.
Конашенков отметил, что помимо прочего украинская сторона в результате провальной попытки нападения за последние двое суток потеряла также 4 военных самолёта, 3 вертолёта Ми-8, 63 танка и 107 боевых машин, а также 14 вооружённых крупнокалиберными пулемётами пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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