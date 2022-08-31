Financial Times: четыре страны ЕС могут ограничить въезд гражданам России

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия пригрозили ограничением въезда для граждан России по собственной инициативе, если ЕС не примет никаких визовых ограничений.

Авторитетное издание Financial Times со ссылкой на подписанный документ рядом европейских чиновников сообщает, что Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия могут самостоятельно ограничить въезд гражданам России в случае, если Европейский союз не примет никаких общих визовых ограничений.

Четыре страны-соседки России пытаются инициировать «визовые меры», которые должны приниматься на уровне Европейской комиссии и быть едиными для всех стран-участниц Европейского союза. Речь идет о «сокращении потока российских граждан, прибывающих в ЕС и шенгенскую зону».

При этом в документе утверждается, что если меры не будет приняты для всех стран Европейского союза, то Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия примут меры по ограничению въезда россиян на территорию своих стран самостоятельно (на национальном уровне).

Решение связывают с проблемами общественной безопасности, а также станционный давлением на Россию, которое пока «возвращается бумерангом странам, которые вводили экономические ограничения». Financial Times уточняет, что с начала спецоперации России в Украине, в страны ЕС въехало не менее 700 тысяч россиян.