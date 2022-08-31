Шольц не смог принять меры по смягчению энергетического кризиса в Германии
Кабинет канцлера Олафа Шольца завершил двухдневное совещание без четких шагов по контролю за ростом цен на энергоносители, потеряв драгоценное время на фоне эскалации кризиса в России.
“Речь идет не только о вопросе энергетической безопасности, но и о ценах”, - сказал Шольц после встречи в Мезеберге к северу от Берлина. Цель состоит в том, “чтобы убедиться, что цены не взлетят до небес”.
Германия сталкивается с беспрецедентным энергетическим кризисом, поскольку Россия сокращает поставки в отместку за санкции, связанные с ее вторжением в Украину. Правительство спорит о пакете помощи в размере нескольких миллиардов евро, поскольку растут опасения по поводу рисков отключения электроэнергии, нормирования и серьезной рецессии, если Россия прекратит поставки.
Опубликовано: Силивончик Алина
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