Королева останется в Шотландии для аудиенции с Борисом Джонсоном и новым премьер-министром

Королева останется в Шотландии, чтобы принять премьер-министра Бориса Джонсона и его преемника, сообщил Букингемский дворец.

96-летний монарх, который постоянно сталкивается с проблемами мобильности, традиционно проводит аудиенции с уходящими и приходящими премьерами в Букингемском дворце.

Но мистер Джонсон, который подаст заявление об отставке, и новый лидер Консервативной партии, которому будет предложено сформировать правительство, вместо этого отправятся в Балморал для ключевых аудиенций во вторник, 6 сентября.

Королева находится на своих традиционных летних каникулах в Шотландском нагорье.

Представитель дворца подтвердил это решение в среду.