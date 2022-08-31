Королева останется в Шотландии для аудиенции с Борисом Джонсоном и новым премьер-министром
Королева останется в Шотландии, чтобы принять премьер-министра Бориса Джонсона и его преемника, сообщил Букингемский дворец.
96-летний монарх, который постоянно сталкивается с проблемами мобильности, традиционно проводит аудиенции с уходящими и приходящими премьерами в Букингемском дворце.
Но мистер Джонсон, который подаст заявление об отставке, и новый лидер Консервативной партии, которому будет предложено сформировать правительство, вместо этого отправятся в Балморал для ключевых аудиенций во вторник, 6 сентября.
Королева находится на своих традиционных летних каникулах в Шотландском нагорье.
Представитель дворца подтвердил это решение в среду.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года