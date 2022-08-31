Королева останется в Шотландии для аудиенции с Борисом Джонсоном и новым премьер-министром

Королева останется в Шотландии, чтобы принять премьер-министра Бориса Джонсона и его преемника, сообщил Букингемский дворец.

96-летний монарх, который постоянно сталкивается с проблемами мобильности, традиционно проводит аудиенции с уходящими и приходящими премьерами в Букингемском дворце.

Но мистер Джонсон, который подаст заявление об отставке, и новый лидер Консервативной партии, которому будет предложено сформировать правительство, вместо этого отправятся в Балморал для ключевых аудиенций во вторник, 6 сентября.

Королева находится на своих традиционных летних каникулах в Шотландском нагорье.

Представитель дворца подтвердил это решение в среду.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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