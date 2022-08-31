На известную российскую актрису Кристину Асмус заведено дело

Против актрисы Кристины Асмус составлен административной протокол за дискредитацию армии России.

В пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что к ним на рассмотрение поступило дело в отношении Кристины Асмус. Речь идет об административном протоколе, составленном на основании ч.1 ст. 22.3.3. КоАП РФ.

"Актриса разместила в одной из социальных сетей текстовую публикацию, направленную на формирование негативного отношения к специальной операции в Украине", — пояснили в пресс-службе суда.

24 февраля 2022 года Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram антивоенный пост. "Страх и боль, Молю, остановите все это", — опубликовала Асмус.