На известную российскую актрису Кристину Асмус заведено дело
Против актрисы Кристины Асмус составлен административной протокол за дискредитацию армии России.
В пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что к ним на рассмотрение поступило дело в отношении Кристины Асмус. Речь идет об административном протоколе, составленном на основании ч.1 ст. 22.3.3. КоАП РФ.
"Актриса разместила в одной из социальных сетей текстовую публикацию, направленную на формирование негативного отношения к специальной операции в Украине", — пояснили в пресс-службе суда.
24 февраля 2022 года Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram антивоенный пост. "Страх и боль, Молю, остановите все это", — опубликовала Асмус.
Опубликовано: Максим Алексеев
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