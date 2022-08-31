Российские спецслужбы предотвратили теракт ВСУ на Запорожской АЭС

Украина попыталась совершить теракт на территории Запорожской атомной станции.

Как стало известно сегодня, 31 августа, российские спецслужбы предотвратили попытку ВСУ устроить теракт на АЭС в Запорожье.

В городе Энергодар, в котором и расположена станция, задержали группу диверсантов, которые и должны были совершить теракт.

Также сообщается, что за последние часы были нанесено 23 артиллерийских удара по прилегающей к АЭС территории.

Сейчас на Запорожскую атомную станцию должна прибыть делегация из МАГАТЭ.