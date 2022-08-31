Российские спецслужбы предотвратили теракт ВСУ на Запорожской АЭС
Украина попыталась совершить теракт на территории Запорожской атомной станции.
Как стало известно сегодня, 31 августа, российские спецслужбы предотвратили попытку ВСУ устроить теракт на АЭС в Запорожье.
В городе Энергодар, в котором и расположена станция, задержали группу диверсантов, которые и должны были совершить теракт.
Также сообщается, что за последние часы были нанесено 23 артиллерийских удара по прилегающей к АЭС территории.
Сейчас на Запорожскую атомную станцию должна прибыть делегация из МАГАТЭ.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Турция представила новую модель беспилотника Bayraktar с реактивным двигателем и искусственным интеллектом
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Алек Болдуин получил первую роль после трагической гибели оператора на съемках
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года