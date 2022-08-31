Джулианна Мур рассказала, почему кино продолжает жить вопреки конкурентам
Актриса Джулианна Мур не беспокоится об изменении рынка кинотеатров с появлением конкурентов в сфере потокового вещания.
«У меня такое ощущение, что дискуссия о будущем кино часто сводится к коммерческой стороне, что оно очень ориентировано на бизнес», — сказала 61-летняя актриса в Венеции в среду.
«Для меня самое главное — это то, что создается. Что мы продолжаем создавать», - подчеркнула Мур.
Всегда будут другие технические способы передачи искусства: «Как мы живем, как мир развивается, постоянно меняется. Но искусство не меняется. Оно постоянно. Люди всегда будут рассказывать истории, и люди всегда будут находить новые способы рассказывать истории».
Для актрисы и председателя жюри именно это делает Венецианский кинофестиваль особенным.
79-й Венецианский кинофестиваль официально откроется в среду вечером. В этом году в конкурсе представлены несколько крупных проектов Netflix.
Вступительный фильм Ноа Баумбаха «Белый шум» также является продуктом потокового провайдера.
Опубликовано: Тарас Медведев
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