В Лейпциге подожгли детский сад с детьми украинских беженцев
В немецком городе Лейпциг был совершен поджог детского сада для детей из Украины.
В Лейпциге неизвестный человек совершил поджег детского сада для детей беженцев с территории Украинцы.
Подожгли двери в детский сад, но на саму постройку пламя, к счастью, не перекинулось. О пострадавших не сообщается.
Детский сад находился на расстоянии 700 метров от строения, в котором живут сами беженцы.
Полиция выясняет, имеется ли связь между обоими поджогами.
Опубликовано: Николай Скира
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