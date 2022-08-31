В Лейпциге подожгли детский сад с детьми украинских беженцев

В немецком городе Лейпциг был совершен поджог детского сада для детей из Украины.

В Лейпциге неизвестный человек совершил поджег детского сада для детей беженцев с территории Украинцы.

Подожгли двери в детский сад, но на саму постройку пламя, к счастью, не перекинулось. О пострадавших не сообщается.

Детский сад находился на расстоянии 700 метров от строения, в котором живут сами беженцы.

Полиция выясняет, имеется ли связь между обоими поджогами.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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