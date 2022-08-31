The American Conservative: в США напомнили про пророчество Трампа про Европу и Россию

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп на выступлении в ООН предупредил Европу о том, что она может «горько сожалеть о своей зависимости от российского газа».

Обозреватель издания The American Conservative Род Дреер напомнил общественности про пророческие слова экс-президента США Дональда Трампа. Журналист также отметил, что «немецкие дипломаты в ООН только похихикали над американским лидером».

При этом, Дреер считает, что слова Трампа сегодня можно отнести к настоящему пророчеству не только для европейского континента, но и для всего мира. Журналист добавил, что «в США правят мечтатели, которые холодной реальности предпочитают идеологические фантазии».

В статье подчеркивается, что лидеры стран Европейского союза буквально поставили свои экономики на грань краха из-за зависимости от российских энергетических ресурсов. Они попросту не рассчитали последствия антироссийских санкций, которые прилетели бумерангом.

Автор считает, что к январю 2023 года санкции ЕС «сильно ударят по обычным европейским домам и большому бизнесу». Если США вмешаются в ситуацию, то и они будут разгребать последствия долгие годы, так как даже без зависимости от энергоресурсов из России, при большой инфляции и росте цен, американскому правительству просто не чем оказывать помощь.