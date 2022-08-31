Руководство швейцарской полиции опасается бунтов со стороны населения из нехватки электроэнергии
Массовые недовольства жителей и случаи мародерства могут начаться с приходом холодов - так считат генеральный директор полиции Фреди Фесслер.
Вернер Люгинбюль, руководитель швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom предупредил граждан о предстоящих трудностях и попросил сделать запасы свечей и дров.
В стране предвидятся серьезные перебои с подачей электричества будущей зимой.
"Отключение электроэнергии <...> будет иметь серьезные последствия. Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить"
Как следует из заявления властей Швейцарии, в стране впервые могут быть введены ограничительные меры на потребление электроэнергии.
Это связано с ожидающимся в холодный период года дефицитом электричества или газа.
Опубликовано: Храмова Оксана
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