НАСА вновь отложило старт лунной миссии Artemis 1

НАСА назначило новую дату запуска миссии Artemis 1. Вторая попытка запуска ракеты SLS состоится в эту субботу, 3 сентября. Двухчасовое окно запуска откроется в 21:17 по московскому времени.

Беспилотная миссия Artemis 1 получила еще один шанс от НАСА и новую дату запуска. Самая большая в мире ракета SLS попытается запустить свои двигатели и взлететь в субботу, 3 сентября, с двухчасовым стартовым окном, которое начнется в 21:17 по московскому времени.

Это означает, что если ракета не взлетит к 23:17, всю миссию придется снова отложить на несколько дней. Ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion все еще находится в режиме ожидания на стартовой площадке 39B Космического центра Кеннеди во Флориде.

Дата первого пуска, намеченная на понедельник, 29 августа, была отменена из -за неисправности, обнаруженной во время испытания одного из двигателей на жидком водороде и кислороде.

Один из четырех двигателей РС-25 , отмеченных цифрой 3, не смог достичь соответствующей температуры, необходимой для того, чтобы он начал нормально работать. Диспетчеры миссии подозревают, что проблема с двигателем может быть вызвана неисправностью датчика температуры.

Двигатель № 3 был, вероятно, примерно на 30-40 градусов теплее, чем другие двигатели SLS.

Во время следующей попытки взлета НАСА планирует начать знаменитый обратный отсчет на 30-45 минут раньше обычного, чтобы еще более внимательно следить за температурой всех двигателей. Она должна быть очень низкой (-153,89 С) , чтобы топливо в виде жидкого водорода и кислорода легко достигало камеры сгорания двигателя.

Но подозрительно высокая температура двигателя 3 — не единственная причина, по которой миссия Artemis в понедельник отменена. НАСА обнаружило также небольшую утечку водорода из вентиляционного клапана основного топливного бака ракеты SLS.

Ближайшая дата начала миссии Artemis, суббота, 3 августа, также точно не определена. Все из-за погоды, ведь в этот день в утренние и дневные часы возможны ливни и грозы. Метеоролог Марк Бергер, офицер по погоде 45-й метеорологической эскадрильи космических сил США, сказал CNN, что они с большой тревогой следят за последними сводками погоды.

"Существует 60-процентная вероятность того, что во время этого окна загрузки может быть неблагоприятная погода", — сказал Бергер .

Если это произойдет, следующая дата запуска - 5 сентября.

Беспилотная миссия Artemis 1 знаменует собой первый этап возвращения человека на Луну. Космический корабль "Орион" просто облетит спутник Земли. В 2024 году в миссии Artemis 2 на борту Orion будут астронавты, а план полета почти идентичен плану Artemis 1.

Самая важная часть лунной миссии Artemis 3 запланирована на 2025 год . Тогда люди должны повторно высадиться на Луну впервые после миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Миссия Artemis также предполагает создание космической станции с жилым модулем на орбите Луны.