Российская армия остановила наступление ВСУ на южном направлении
Министерство обороны России сообщило о провале украинского наступления на Криворожском направлении.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о провале очередной попытки украинской армии возобновить наступление на Криворожском направлении.
"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино, Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен подразделениями российской армии", — сообщили в МОРФ.
В военном ведомстве рассказали о том, что в ходе боев ВСУ потеряли более 1700 человек убитыми, уничтожено 63 танка, 107 боевых бронированных машин, сбито 2 самолета и три вертолета.
Опубликовано: Максим Алексеев
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