Российская армия остановила наступление ВСУ на южном направлении

Министерство обороны России сообщило о провале украинского наступления на Криворожском направлении.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о провале очередной попытки украинской армии возобновить наступление на Криворожском направлении.

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино, Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен подразделениями российской армии", — сообщили в МОРФ.

В военном ведомстве рассказали о том, что в ходе боев ВСУ потеряли более 1700 человек убитыми, уничтожено 63 танка, 107 боевых бронированных машин, сбито 2 самолета и три вертолета.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 