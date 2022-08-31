В школах ЛНР и ДНР появится учебник «классического украинского языка»

В школах ЛНР и ДНР дети будут изучать украинский язык. Для этого разработаны специальные планы и подготовлены материалы.

В ходе совещания у президента Российской Федерации Владимира Путина, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что дети ЛНР и ДНР в школах смогут изучать украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы и программы.

Готовится "учебник классического русского языка". Все учителя уже прошли курс повышения квалификации, сообщил чиновник.

По словам Кравцова на территориях Украины, взятых под контроль российскими войсками в ходе проведения специальной военно операции, откроется около 1200 детских садов, 1376 школ и более 200 колледжей.