Долгая, полная хитросплетений судьба Александра Есенина, сына великого поэта

Александр Есенин был одним из многочисленных детей любвеобильного поэта Сергея Есенина, тем более интересно узнать, какой была его жизнь.

Сергей Есенин был не только знаменитым русским поэтом, который сумел покорить своим талантом и российскую, и зарубежную публику, но и ничуть не менее известным ловеласом и многодетным отцом. Он прожил короткую яркую жизнь, но сумел оставить после себя многочисленных потомков. Мы поговорим об одном, наиболее известном из его детей Александре Сергеевиче Есенине.

Родился Александр 12 мая 1924-го года в Ленинграде. Его матерью была коллега отца по цеху, тоже поэтесса Надежда Вольпин. Можно сказать, ребенок и стал причиной расставания родителей. Сергей на тот момент детей не хотел, и настаивал, чтобы Надежда сделала аборт, но она отказалась. Впрочем, даже во время отношений с Вольпин поэт не чуждался и других увлечений. В частности, тогда и начался его роман с Айседорой Дункан.

Сам Сергей ни разу не видел своего сына. Надежда разорвала с ним всякие связи, а сам поэт погиб при загадочных обстоятельствах, когда маленькому Саше было всего полтора года. Чтобы прокормить себя и сына Надежда занялась переводом зарубежных авторов на русский язык.

Позднее Саша с матерью перебрались в Москву, где он с отличием закончил МГУ, и стал кандидатом физико-математических наук, и весьма перспективным ученым. Призыва в армию ему удалось избежать, потому что он с ранних лет наблюдался у психиатра.

В конце сороковых годов Александра арестовывают по обвинению в антисоветской пропаганде, и помещают в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Но при этом Александр Есенин-Вольпин оставался видным ученым, которого даже приглашали за границу, в Польшу на симпозиум, но советское правительство его не выпустило.

В 1965 году Александр Есенин-Вольпин выступил одним из организаторов митинга гласности в Москве, в котором участвовали многие диссиденты из числа творческой интеллигенции. Это было первое мероприятие в Советском союзе подобного рода.

Организация митинга не прошла для сына Есенина даром. Его стали сначала вызывать на допросы, а потом снова положили в психиатрическую лечебницу, где он испытал на себе все сомнительные прелести карательной психиатрии.

Официально у него был диагноз вялотекущая шизофрения, но на самом деле он был неверным. У Есенина-младшего действительно было психическое заболевание, но куда менее серьезное: циклотимия.

В итоге Есенин-Вольпин был выдворен из страны. Он попытался построить карьеру в Америке качестве лектора, но неудачно, и в итоге стал работать библиотекарем. К слову, в дальнейшем его болезнь практически не проявляла себя. Александр Есенин-Вольпин прожил девяносто один год, и умер в 2016-м году. Его мать Надежда Вольпин тоже была долгожительницей и прожила девяносто восемь лет.