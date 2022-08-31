Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть

Советскую комедию Не может быть, которую поставил режиссер Леонид Гайдай, знают и помнят многие зрители, но не всем известно, что у сюжета был первоисточник.

В числе гениальных произведений кинорежиссера Леонида Гайдая одно из почетных мест занимает комедия Не может быть. Несмотря на то, что фильм был снят в 1975-м году, его до сих пор нередко транслируют по телевидению, что говорит о том, что его сюжет и по сей день не утратил своей актуальности.

При всем при этом, мало кто знает, что у любимого фильма была весьма серьезная литературная основа, из которой именитый режиссер создал великолепный сценарий, и привлек к работе над фильмом весь цвет советского кино. Олег Даль, Леонид Куравлев, Наталья Селезнева, Михаил Пуговкин. И это не полный звездный каст, который в полной мере выложился всей силой своего таланта для создания максимально запоминающихся зрителю образов. Такой подход: взять все лучшее из мира кино, и соединить в одном произведении оказался поистине шедевральным.

Сценарий к этому кинопроизведению Леонид Гайдай писал по трем произведениям Михаила Зощенко: новелла Забавное приключение, пьеса Свадьба и комедия Преступление и наказание. Все они были написаны, тогда, когда писатель был в зените своего литературного таланта в двадцатые-тридцатые годы двадцатого века.

Основная тема тогдашних произведений Михаила Зощенко это высмеивание мещанского образа жизни, и различных отрицательных черт характера, которые проявляются у людей в быту, таких как коварство, глупость и жадность. Гениальность же сценария Гайдая заключается в том, что он удивительным образом сумел практически полностью сохранить авторский текст, что требует поистине виртуозного владения словом и понимания драматургии.

Безусловно, эти три произведения Михаила Зощенко достойны отдельного читательского внимания, и в ничуть не меньшей степени, чем фильм Леонида Гайдая. Он, однако, не был первопроходцем в деле экранизации творчества Зощенко. Его пьесу Преступление и наказание впервые попытались интерпретировать, и довольно удачно на большом экране еще в 1940-м году, когда писатель был еще жив.

А вот до экранизации Леонида Гайдая, которая, вне всякого сомнения, является квинтэссенцией авторского таланта, он, к сожалению, не дожил. Хотя, можно смело и небезосновательно полагать, что той кинематографической интерпретацией его произведений, которую предложил Леонид Гайдай автор Михаил Зощенко был бы очень и очень доволен. Талантливый человек всегда оценит гениальную работу другого талантливого человека.