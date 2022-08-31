Осип Мандельштам и Иосиф Сталин: что не поделили поэт и советский вождь

Осип Мандельштам осмеливался критиковать Иосифа Сталина тогда, когда этого не могли позволить себе даже сильные мира сего.

Имя Осипа Эмильевича Мандельштама прочно ассоциируется с сильнейшей поэзией так называемого Серебряного века. Ближе к середине тридцатых годов, когда политика Иосифа Сталина уже прочно укрепилась, поэт не стеснялся высказывать критические замечания в сторону вождя. Как это случилось и чем закончилось, мы расскажем в этом материале.

Культ личности Иосифа Сталина стал формироваться с середины двадцатых годов, и менее чем за десятилетие приобрел поистине масштабные черты. В честь Сталина называли населенные пункты, и активно возводили монументы посвященные его персоне.

Коснулось это явление и пишущей братии. Многие писатели и поэты в своих произведениях охотно возвеличивали его фигуру. А вот Осип Мандельштам решил пойти совершенно другим путем. Возможно, еще и потому, что видел, как голодали крымчане в 1932-1933-м годах. И написал стихотворение Мы живем под собою не чуя страны. Случилось это в 1933-м году, и поэт практически сразу решил прочитать его целой группе людей в доме Герцена, что в те времена было смертельно опасным делом.

Понимал ли Осип Эмильевич, на что он идет этим своим поступком? Конечно, понимал, ведь глупым человеком он все-таки не был. Многие пытались его отговорить от столь опрометчивого шага, на что поэт ответил, что по-другому поступить он просто не может.

Несмотря на просьбы поэта не рассказывать об обнародовании этого провокационного стихотворения, кто-то все же написал на него донос. Поэт был арестован ночью с четырнадцатого на пятнадцатое мая 1934-го года. Но, тем не менее, расстреливать мятежного литератора Сталин не торопился. Даже он не мог не оценить выдающегося таланта этого человека.

Поэтому Осипа Мандельштама ждала ссылка. Ему даже позволили выбрать место. Он сделал выбор в пользу Воронежа. Такое великодушие, скорее всего, стало возможным, благодаря заступничеству приближенного тогда к Сталину Николая Бухарина. Сначала поэт попал в Чердынь, где совершил попытку суицида, но неудачно. Бухарина расстреляли в марте 1938 года.

В 1937-м году по окончании срока ссылки Осип Мандельштам вернулся в центральную часть России, но спустя год снова арестовали и приговорили к пяти годам лагерей. Поэта должны были отправить на Колыму, но здоровье его сильно пошатнулось, и поэтому его было решено оставить в распределительном лагере под Владивостоком.

Умер Осип Эмильевич Мандельштам, талантливый поэт с сильной гражданской позицией 27 декабря 1938-го года то ли от сыпного тифа, то ли от паралича сердца. Его похоронили вместе с другими заключенными в братской могиле.