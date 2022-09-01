Реклама Pizza Hut, в которой снялся Михаил Горбачев, вошла в учебные материалы для университетов

После распада Советского Союза президент России Михаил Горбачев принес народу России вкусную горячую пиццу из Pizza Hut, несмотря на возражения своей жены.

В 1997 году, спустя годы после распада Советского Союза, когда Россия пережила хаотичный экономический переход от коммунизма, Горбачев снялся в рекламе Pizza Hut.

В те времена франчайзинговый бизнес пришел в Россию. В контракте Горбачева был пункт о том, что он не будет есть пиццу в рекламе.

По данным Foreign Policy, производство рекламы стоило миллионы долларов, и Горбачеву в то время нужны были деньги.

С тех пор эта реклама превратилась в интернет-мем и включена в учебные материалы для университетов, которые используются для иллюстрации глобальных экономических колебаний в постсоветском пространстве.

Согласно Foreign Policy, Горбачев защищал свое участие в рекламе от критиков, в том числе от жены, говоря, что «пицца для всех».

Он говорил, что дело здесь не только в потреблении, поскольку пицца – это еще и общение. В рекламе россияне сидят в Pizza Hut и обсуждают политику. Они замечают Горбачева в углу комнаты и за едой говорят о его наследии.

В конце они приходят к выводу, что благодаря Горбачеву, у них есть много вещей, например, Pizza Hut.